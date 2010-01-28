http://www.ola.ru

В конце 2008 года для наших партнеров мы разработали новую версию промо-сайта известной торговой марки «OLA». Идея подчинялась одной главной цели — расширению женской аудитории проекта за счет использования красивых визуальных образов. Сайт насыщен красивыми, качественными фотографиями и современными графическими элементами. Все разделы каталога тщательно проработаны и представлены настолько широко, что посетитель сайта может внимательно рассмотреть и получить подробнейшую информацию о каждой товарной позиции. Это важный момент для товаров этой деликатной категории. Результат впечатляет. Убедитесь сами!