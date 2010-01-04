Omniteria.com

http://www.artof.ru/plugins/catalog/index.php?show=object&id=48

Международный торговый бизнес портал - Каталог предприятий, каталог товаров, объявления о покупке товаров, объявления о продаже товаров, международные выставки, новости, компании и многое другое на торговой площадке Omniteria.

Это один из самых крупных проектов студии, включающий в себя самую последнюю версию CMS, возможность регистрации, создания компаний, регистрации и дизайна самими пользователями персональных страниц компаний. А также - удобный каталог товаров, объявлений о покупке и продаже, список компаний и предприятий с возможностью контактов, сортировки; самые актуальные и последние новости из мира бизнеса, экономики и финансов; актуальная информация о торговых выставках и шоу, с возможностью подписки и оповещения по e-mail, и ещё много недокументированных возможностей и особенностей, которые делают данный проект лучшим из имеющихся на рынке СНГ.

Проект переведён на три языка (русский, английский и китайский).