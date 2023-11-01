Онлайн-магазин Apple

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Код на GitHub

Опис:

Цей проект являє собою інтернет-магазин, де ви можете знайти та вивчити різноманітні електронні пристрої та гаджети Apple. Простий у використанні з усіма можливими функціями для комфортного перегляду та покупок!

Можливості:

Авторизація: Реєстрація та вхід через електронну пошту.

Перемикач тем: Перемикає на світлу або темну тему.

Каруселі: нескінченні повзунки з виділеними продуктами.

Пошук і фільтр: Можливість знайти певний товар або групу товарів.

Адаптивність: Повна адаптивність для різних роздільних здатностей екрану.

Технології: