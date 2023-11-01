Онлайн-магазин Apple
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Опис:
Цей проект являє собою інтернет-магазин, де ви можете знайти та вивчити різноманітні електронні пристрої та гаджети Apple. Простий у використанні з усіма можливими функціями для комфортного перегляду та покупок!
Можливості:
Авторизація: Реєстрація та вхід через електронну пошту.
Перемикач тем: Перемикає на світлу або темну тему.
Каруселі: нескінченні повзунки з виділеними продуктами.
Пошук і фільтр: Можливість знайти певний товар або групу товарів.
Адаптивність: Повна адаптивність для різних роздільних здатностей екрану.
Технології:
TypeScript
React
React Router
React Query
Axios
MUI
SCSS
Node.js
Express.js
PostgreSQL
Sequelize