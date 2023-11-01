Онлайн-магазин Apple

Сайты «под ключ»
Добавлена
2 месяца назад
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Код на GitHub

Опис:

Цей проект являє собою інтернет-магазин, де ви можете знайти та вивчити різноманітні електронні пристрої та гаджети Apple. Простий у використанні з усіма можливими функціями для комфортного перегляду та покупок!

Можливості:

  • Авторизація: Реєстрація та вхід через електронну пошту.

  • Перемикач тем: Перемикає на світлу або темну тему.

  • Каруселі: нескінченні повзунки з виділеними продуктами.

  • Пошук і фільтр: Можливість знайти певний товар або групу товарів.

  • Адаптивність: Повна адаптивність для різних роздільних здатностей екрану.

Технології:

  • TypeScript

  • React

  • React Router

  • React Query

  • Axios

  • MUI

  • SCSS

  • Node.js

  • Express.js

  • PostgreSQL

  • Sequelize