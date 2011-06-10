http://ocki.ru/

Онлайн магазин солнцезащитных очков.

CMS с нуля. Удобная навигация и богатый фильтр по нужным критериям товара.

Оформление заказа прямо с сайта.

Для администратора создана удобная и практичная панель с добавление как новостей, так и товаров.