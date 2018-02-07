Онлайн-сервис – Рейтинг криптовалютных бирж

Добавлена
6 лет назад
413 просмотров
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Дизайн: Уникальный

Движок: WordPress

Заказчик: Скрыт

Выполненные работы:

  • Разработка персонального дизайна под направление сервиса
  • Установка, настройка системы управления сайтом
  • Адаптивная верстка дизайна с последующей интеграцией в CMS
  • Полная оптимизация сайта