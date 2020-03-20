Online Shop "Muesli Mania"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин для первого в Украине поставщика мюслей и гранолы.
- проведена эксклюзивная разработка дизайна в полигональном стиле с отрисовкой всех мельчайших элементов.
- разработан логотип и дизайн упаковки.
- проведено SEO и SMM продвижение.
Использованные технологии:
Web Design, User Experience Design, User Interface Design, HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, Yii2 Framework
Использованные инструменты:
Adobe Photoshop, PHP Storm, Web Storm
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