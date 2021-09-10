Online shop website concept

Целью этого проекта было создание интернет-магазина, отражающего уникальный стиль Blue Shop. Мной было принято использовать максимально светлые и нежные оттенки, которые передают элегантность данного бренда. Так же был выбран синий акцентый цвет потому что он является очень глубоким, внушает чувство доверия, ответсвенность, полет идей

и желание купить.