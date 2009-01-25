ООО Альфасервис
Сайты «под ключ»
Добавлена278 просмотров
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Динамический сайт без CMS, но имеющий достаточную функциональность.
Каталоги создаются из Excel файлов(xls), которые просто загружаются через форму на хостинг.
Проведены работы по SEO, наполнение контентом и т.д.