ООО Альфасервис

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
278 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.art-mediaplus.ru/

Динамический сайт без CMS, но имеющий достаточную функциональность.

Каталоги создаются из Excel файлов(xls), которые просто загружаются через форму на хостинг.

Проведены работы по SEO, наполнение контентом и т.д.