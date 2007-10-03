OOO CибТехСтрой, Новосибирск

Добавлена
16 лет назад
273 просмотра
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http://sibtehstroy.com

CMS для этого сайта позволяет:

отредактировать содержимое страницы пользователю без специальных навыков - изменить текст, вставить изображение, галерею изображений.

добавлять и удалять страницы сайт

закачивать изображения

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добавлять логотипы клиентов на главную страницу