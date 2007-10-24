ООО "Нефте-Синтез Терминал"

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Официальный сайт ООО "НСТ"
Дата реализации: октябрь 2007
Выполнено:
1) Разработка логотипа, фирменного стиля, цветовой палитры
2) Оригинальный дизайн
3) Порезка и верстка
4) Формирование базы (MySQL) прайс-листа и раздела вакансий предприятия
5) Разработка админ-части по управлению прайс-листом и вакансиями
6) Начальная поисковая оптимизация и установка счетчиков
7) Окончательная настройка и отладка согласно пожеланиям клиента
Платформы разработки: CorelDRAW, PhotoShop, FireWorks, PHP, MySQL, JavaScript