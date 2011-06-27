ООО "СИСТЕМА КВИТОК"

http://kvytok.info

Информационный сайт системы квиток. Реализован на 10 языках. Основная особенность это google карты, для отображения мест с терминалами данной системы по всей Украине. На странице с картой первоначально отображается разбитая на регионы карта Украины, при клике на определенный регион google map автоматчески позиционируется в него.