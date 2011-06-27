ООО "СИСТЕМА КВИТОК"
Сайты «под ключ»
Добавлена229 просмотров
12 лет назад
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Информационный сайт системы квиток. Реализован на 10 языках. Основная особенность это google карты, для отображения мест с терминалами данной системы по всей Украине. На странице с картой первоначально отображается разбитая на регионы карта Украины, при клике на определенный регион google map автоматчески позиционируется в него.