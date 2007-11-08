ООО "СТО ПРОЦЕНТОВ"

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Компания "Сто процентов" основана в Пятигорске в 2004 году. Первоначальной сферой деятельности компании была розничная торговля строительно-отделочными материалами. Успех в розничной торговле способствовал увеличению масштабов деятельности компании, и в скором времени, "Сто процентов" начала активное развитие оптового направления.