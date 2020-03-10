Организация и проведение праздников и мероприятий

Мегапортал, с разделами: статьи, новости, видеообзор, объявления (с возможностью разместить объявление на платной основе по нужным параметрам на определенный срок), портфолио, команда, партнеры, связаться с нами, фото галерея... Модули: блог, слайдер, загрузка документов к заказу (при заказе размещения объявления можно прикрепить любые документы или фотографии), фотогалерея, обратный звонок... В ПУ реализовано огромное количество настроек, которые позволяют настроить сайт по нужным параметрам. Сайт создан на CMS OpenCart 2.3.0.2, что еще раз доказывает - на опенкарте можно делать не только магазины. А благодаря стандартной СЕО оптимизации и возможности указывать мета теги для каждой страницы, сайт ничем не уступает топовым CMS для блога, а в некоторых случаях является даже лучше и удобнее. Безграничные возможности позволяют без каких либо усилий реализовать микроразметку для еще лучшей индексации и более высокой выдачи сайта в поисковых системах, а также разработать новый функционал.