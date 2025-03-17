ПАО "ЯТЭК" - газодобывающее предприятие.

К нам обратилось газодобывающее предприятие ЯТЭК с задачей разработать новый сайт на платформе 1С Битрикс. Компания занимается разведкой и добычей природного газа на месторождениях и лицензионных участках недр в Республике Саха (Якутия).

📌 Задачи:

— Создать современный дизайн с проработанной информационной архитектурой, которая будет показывать ценность продукта и компании, а так же упростит путь пользователя на сайте;

— Разработать новую айдентику в связи с ребрендингом компании;

— Перенести весь контент со старого сайта на новую платформу;

— Рерайт всех текстов.

📋 Этапы:

— Заполнение брифа;

— Создание структуры и прототипов;

— Разработка дизайн-концепции нового сайта;

— Вёрстка;

— Перенос сайта.

Мы сделали: UX-аналитику, Редизайн сайта и мобильной версии, иконки, Frontend, Backend.

После запуска нового сайта для ПАО «ЯТЭК» студия Art gorka перешла на этап выполнения работ по сопровождению и техническому обслуживанию сайта.

https://yatec.ru/