ПАО "ЯТЭК" - газодобывающее предприятие.

К нам обратилось газодобывающее предприятие ЯТЭК с задачей разработать новый сайт на платформе 1С Битрикс. Компания занимается разведкой и добычей природного газа на месторождениях и лицензионных участках недр в Республике Саха (Якутия).
📌 Задачи:
— Создать современный дизайн с проработанной информационной архитектурой, которая будет показывать ценность продукта и компании, а так же упростит путь пользователя на сайте;
— Разработать новую айдентику в связи с ребрендингом компании;
— Перенести весь контент со старого сайта на новую платформу;
— Рерайт всех текстов.
📋 Этапы:
— Заполнение брифа;
— Создание структуры и прототипов;
— Разработка дизайн-концепции нового сайта;
— Вёрстка;
— Перенос сайта.
Мы сделали: UX-аналитику, Редизайн сайта и мобильной версии, иконки, Frontend, Backend.
После запуска нового сайта для ПАО «ЯТЭК» студия Art gorka перешла на этап выполнения работ по сопровождению и техническому обслуживанию сайта.