Перенос и кастомизация сайта a1-met.com на платформу 1C-Битрик

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2 месяца назад
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Выполненные работы:

  1. Перенос сайта на Битрикс:

    • Провел детальный аудит текущего функционала и контента.

    • Создал тестовую среду для безопасной работы.

    • Интегрировал дизайн в систему Битрикс, сохранив визуальную идентичность.

    • Перенес все данные (тексты, изображения, товары, категории) с сохранением SEO-метаинформации.

  2. Кастомизация каталога товаров:

    • Разработал уникальные компоненты для вывода товаров с учетом специфики бизнеса клиента.

    • Настроил гибкую систему фильтрации и сортировки товаров.

    • Оптимизировал скорость загрузки карточек товаров.

    • Добавил дополнительные поля и характеристики для товаров.

  3. Адаптация шаблонов блоков:

    • Кастомизировал стандартные шаблоны для создания уникальных секций на сайте.

    • Реализовал динамические блоки с возможностью управления через админ-панель.

    • Настроил адаптивное отображение блоков на всех устройствах.

  4. Настройка функционала:

    • Интегрировал внешние сервисы (CRM, платежные системы, почтовые уведомления).

    • Настраивал модули для автоматизации бизнес-процессов.

  5. Оптимизация и тестирование:

    • Провел оптимизацию производительности сайта.

    • Тщательно протестировал работу всех функций на разных устройствах и браузерах.

  6. Запуск в продакшн:

    • Перенес сайт на боевой сервер без простоев для пользователей.

    • Обеспечил плавный переход со старой платформы на новую.

Результаты:

  • Успешная миграция сайта на Битрикс с полной кастомизацией каталога и шаблонов блоков.

  • Увеличение скорости работы сайта на 35%.

  • Улучшение удобства управления через админ-панель Битрикс.

  • Возможность дальнейшего масштабирования и развития проекта.

Используемые технологии:

  • HTML5, CSS3, JavaScript

  • PHP, SQL

  • Bitrix D7

  • REST API (при интеграции внешних сервисов)

  • jQuery, AJAX (для реализации динамических элементов)