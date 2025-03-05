Перенос и кастомизация сайта a1-met.com на платформу 1C-Битрик
Выполненные работы:
Перенос сайта на Битрикс:
Провел детальный аудит текущего функционала и контента.
Создал тестовую среду для безопасной работы.
Интегрировал дизайн в систему Битрикс, сохранив визуальную идентичность.
Перенес все данные (тексты, изображения, товары, категории) с сохранением SEO-метаинформации.
Кастомизация каталога товаров:
Разработал уникальные компоненты для вывода товаров с учетом специфики бизнеса клиента.
Настроил гибкую систему фильтрации и сортировки товаров.
Оптимизировал скорость загрузки карточек товаров.
Добавил дополнительные поля и характеристики для товаров.
Адаптация шаблонов блоков:
Кастомизировал стандартные шаблоны для создания уникальных секций на сайте.
Реализовал динамические блоки с возможностью управления через админ-панель.
Настроил адаптивное отображение блоков на всех устройствах.
Настройка функционала:
Интегрировал внешние сервисы (CRM, платежные системы, почтовые уведомления).
Настраивал модули для автоматизации бизнес-процессов.
Оптимизация и тестирование:
Провел оптимизацию производительности сайта.
Тщательно протестировал работу всех функций на разных устройствах и браузерах.
Запуск в продакшн:
Перенес сайт на боевой сервер без простоев для пользователей.
Обеспечил плавный переход со старой платформы на новую.
Результаты:
Успешная миграция сайта на Битрикс с полной кастомизацией каталога и шаблонов блоков.
Увеличение скорости работы сайта на 35%.
Улучшение удобства управления через админ-панель Битрикс.
Возможность дальнейшего масштабирования и развития проекта.
Используемые технологии:
HTML5, CSS3, JavaScript
PHP, SQL
Bitrix D7
REST API (при интеграции внешних сервисов)
jQuery, AJAX (для реализации динамических элементов)