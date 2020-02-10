Перевозка больных | Wordpress

https://perevozka-lezhachih-bolnykh.ru/

О компании: На рынке с 2017 года. Помимо перевозки, компания оказывала еще несколько других мед. услуг. Вся информация об услугах, ценах, условиях была размещена на одном сайте. Было принято решение разделить все направления услуг на отдельные домены.

Задача: разработать многостраничный сайт под ключ с формой приема заявок.

Выполненные задачи:

анализ конкурентов, формирование УТП

разработка понятной структуры сайт и прототипов для каждой страницы;

создание уникального дизайна для ПК, планшетов и мобильных;

наполнение отредактированным контентом со старого сайта;

настройка форм и подключение сервиса для оперативного смс уведомления менеджеров;

подключение счетчиков, добавление сайта в поисковики, создание карточки в Яндекс.Справочник;

создание инструкции для самостоятельного редактирования.

Что сейчас:

на сайт ведется контекстная реклама. Консультирую по любым вопросам связанным с сайтом и по доп. каналам для размещения услуг.