Персональный сайт для веб-разработчика.

Lending Page - это одностраничный сайт, ориентированный на привлечение клиентов, сбор контактов посетителей, продажу товара или услуги.

Почему я?

- Каждый проект - это часть моего портфолио. Поэтому я к своей работе подхожу ответственно.

- Я не срываю сроки. Изначально я указываю срок с дополнительными 1-2 сутками, чтобы в случае непредвиденных ситуаций, успеть в срок.

- Всегда на связи. Если Вы хотите задать вопросы по проекту, узнать, как продвигается работа, можете написать или позвонить мне.

- Во время брифинга я собираю всю необходимую информацию, в том числе наличие домена, аккаунта на любой CRM-системе, поэтому не будет неожиданных трат.

- В итоговую стоимость сайта входит подключение всех необходимых систем (CRM, веб-аналитики, JivoSite и т. д.), адаптация под мобильную и планшетную версию.