Персональный сайт-визитка для маркетолога

В рамках данного проекта был проведен анализ рынка и целевой аудитории, создан прототип, написаны тексты для сайта, разработан уникальный дизайн и сверстан на Тильде. Сайт получил награду Made on Tilda и попал в подборку лучший сайтов, сделанных на этой площадке.