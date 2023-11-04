Персональный сайт-визитка для маркетолога
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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В рамках данного проекта был проведен анализ рынка и целевой аудитории, создан прототип, написаны тексты для сайта, разработан уникальный дизайн и сверстан на Тильде. Сайт получил награду Made on Tilda и попал в подборку лучший сайтов, сделанных на этой площадке.
logachev.fun.pdf
62 КБ