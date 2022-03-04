Первая лицензированная гимназия в онлайн-формате

Сайт создан на основе CMS WordPress. Основной задачей сайта является предоставление в удобном онлайн-формате информации об поступлении, образовании, программах обучения гимназии для абитуриентов, школьников и родителей, которые хотят дать своим детям лучшее онлайн-образование. Для реализации данной глобальной концепции были разработаны специализированные дополнения как к установленным плагинам так и собственной разработки. Реализована своя уникальная система таксономий и организована удобная работа с ними.

Также по просьбе заказчика, в админ панели реализована, на уровне решений, которые предоставляют конструкторы, полная настройка содержимого, и его отображения на станицах.