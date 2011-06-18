Первый Криворожский Хип-хоп портал
Сайты «под ключ»
Добавлена190 просмотров
13 лет назад
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Сайт и форум для Hip-hop портала города Кривой Рог
Выполнен на: vBulletin 4x
Сроки: 21 день
Комментарий: Портал имеет широкий дополнительный функционал, благодаря внедрению сторонних модулей.