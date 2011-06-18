Первый Криворожский Хип-хоп портал

Сайты «под ключ»
Добавлена
13 лет назад
190 просмотров
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http://krhop.com

Сайт и форум для Hip-hop портала города Кривой Рог

Выполнен на: vBulletin 4x

Сроки: 21 день

Комментарий: Портал имеет широкий дополнительный функционал, благодаря внедрению сторонних модулей.