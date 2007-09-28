Phantom - стабилизаторы напряжения

Добавлена
16 лет назад
158 просмотров
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http://www.phantom.com.ua/

Веб сайт торговой марки "Phantom" - производителя стабилизаторов и нормализаторов напряжения. Дизайн сайта выполнен с использование Флеш анимации. Сайт оснащен следующими программными модулями:

* система управления контентом сайта

* обратная связь

* каталог продукции

* форум

* система баннеро-ротации