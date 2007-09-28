Phantom - стабилизаторы напряжения

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Веб сайт торговой марки "Phantom" - производителя стабилизаторов и нормализаторов напряжения. Дизайн сайта выполнен с использование Флеш анимации. Сайт оснащен следующими программными модулями:
* система управления контентом сайта
* обратная связь
* каталог продукции
* форум
* система баннеро-ротации