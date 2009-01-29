Писатель Котовский В.М.

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
164 просмотра
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http://www.kotovskiyvm.ru

Сайт для творческого человека. Резиновая вёрстка для всех размеров мониторов. Модульная система. Есть возможность добавлять комментарии к опубликованным работам. (Сайт в стадии наполнения работами и контентом. Производится усилиями заказчика через Систему Управления Сайтом - Joomla CMS.)