Писатель Котовский В.М.

http://www.kotovskiyvm.ru

Сайт для творческого человека. Резиновая вёрстка для всех размеров мониторов. Модульная система. Есть возможность добавлять комментарии к опубликованным работам. (Сайт в стадии наполнения работами и контентом. Производится усилиями заказчика через Систему Управления Сайтом - Joomla CMS.)