Писатель Котовский В.М.
Сайты «под ключ»
Добавлена164 просмотра
15 лет назад
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Сайт для творческого человека. Резиновая вёрстка для всех размеров мониторов. Модульная система. Есть возможность добавлять комментарии к опубликованным работам. (Сайт в стадии наполнения работами и контентом. Производится усилиями заказчика через Систему Управления Сайтом - Joomla CMS.)