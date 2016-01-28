Play'nWin - Рулетка для игр Wargaming

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Индивидуальная разработка сайта, посвященный рулеткам и другим типам игр для проектов Wargaming. В число поддерживаемых проектом игр вошли такие хиты как: World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships. На сайте имеется 6 разновидностей рулеток для каждой из перечисленных игр.