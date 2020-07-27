Польский сайт "Комплексная отделка интерьеров"

Сроки: 12 дней
Бюджет: 41 500
Проблема данного проекта заключалась в языковом барьере. Клиент был из Польши и хотел сайт полностью на польском языке. Данная трудность не остановила нас от плодотворного сотрудничества и в итоге получили красивый, приносящий доход сайт по интерьерной отделке помещений.
Разработка велась в 5 этапов
- Анализ ЦА, создание мудборда и разработка прототипа страницы
- Отрисовка дизайн макета сайта
- Правки по дизайну
- Верстка и посадка на CMS Wordpress
- Правки по верстке и передача сайта клиенту