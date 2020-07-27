Польский сайт "Комплексная отделка интерьеров"

Добавлена
5 лет назад
31 просмотр
IMG_7163.PNG

Сроки: 12 дней

Бюджет: 41 500

Ссылка на сайт

Проблема данного проекта заключалась в языковом барьере. Клиент был из Польши и хотел сайт полностью на польском языке. Данная трудность не остановила нас от плодотворного сотрудничества и в итоге получили красивый, приносящий доход сайт по интерьерной отделке помещений.

Разработка велась в 5 этапов

  • Анализ ЦА, создание мудборда и разработка прототипа страницы
  • Отрисовка дизайн макета сайта
  • Правки по дизайну
  • Верстка и посадка на CMS Wordpress
  • Правки по верстке и передача сайта клиенту
WordPress