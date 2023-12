https://poliarys.com.ua

Полярис - девелоперська компанія з успішною історією, яка забезпечує управління розробкою і реалізацією проектів нерухомості.

На ринку з 2002 року, починали як агентство нерухомості, згодом виросли до мережі агентств, а вже у 2005-у розпочали будівництво першого багатоквартирного житлового будинку. Станом на сьогодні реалізовано вже більше десятка проектів у сфері нерухомості та активно вивчаються і розробляються нові проекти.

Дивіз компанії вказує на те, що вона турбується про комфорт кожного клієнта: «Ми створюємо продумані проекти нерухомості для людей здатних їх оцінити».

Polaris is a development company with a successful track record of managing the development and implementation of real estate projects.

On the market since 2002, they started as a real estate agency, later grew into a network of agency, and already in 2005 began the construction of the first apartment building. As of today, more than a dozen real estate projects have been implemented and new projects are being actively studied and developed.

The company's motto indicates that it cares about the comfort of each client: "We create thoughtful real estate projects for people who can evaluate them."