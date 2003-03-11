Задачи:

Цель сайта — информировать пользователей о различных видах фарфора, процессе его создания и особенностях, при этом поддерживая атмосферу элегантности и утонченности через минималистичный дизайн. Сайт должен не перегружать информацией, а создавать легкое и приятное впечатление для аудитории, обеспечивая доступ к важной информации.



Результат:

Создан минималистичный сайт в розовых оттенках, который визуально подчеркивает утонченность и чистоту фарфора. Легкие анимации добавляют динамику, не нарушая общего спокойного стиля. Пользователи получают удобный и эстетичный интерфейс, который помогает легко воспринимать информацию о фарфоре и процессах его производства.

Пощупать сайт:Porcelain plates