Портал 3D-телеканала 3d-planeta

http://3d-planeta.tv/

Спроектировал, разработал, установил и настроил все "с нуля". Реализовано мной все кроме верстки и дизайна.

В частности:

- онлайн-вещание видеопотоков в интернет;

- система масштабирования нагрузок;

- система распределенного хранения каонтента;

- настройка всего ПО;

- остальной функционал