Портал 3D-телеканала 3d-planeta
Сайты «под ключ»
Добавлена169 просмотров
13 лет назад
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Спроектировал, разработал, установил и настроил все "с нуля". Реализовано мной все кроме верстки и дизайна.
В частности:
- онлайн-вещание видеопотоков в интернет;
- система масштабирования нагрузок;
- система распределенного хранения каонтента;
- настройка всего ПО;
- остальной функционал