Портал Эра Домов

http://eradomov.ru

Портал строительной тематики, который создан для помощи в поиске материалов, строительных организаций, земельных участков и проектов домов.

На портале зарегистрированы большинство пермских строительных организаций, имеется большая подборка статей на строительную тематику.

Также на портале публикуются объявления о продаже или покупки земельных участков, готовых коттеджей.