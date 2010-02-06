Портал Эра Домов
Сайты «под ключ»
Добавлена114 просмотров
14 лет назад
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Портал строительной тематики, который создан для помощи в поиске материалов, строительных организаций, земельных участков и проектов домов.
На портале зарегистрированы большинство пермских строительных организаций, имеется большая подборка статей на строительную тематику.
Также на портале публикуются объявления о продаже или покупки земельных участков, готовых коттеджей.