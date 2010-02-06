Портал Эра Домов

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
114 просмотров
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http://eradomov.ru

Портал строительной тематики, который создан для помощи в поиске материалов, строительных организаций, земельных участков и проектов домов.

На портале зарегистрированы большинство пермских строительных организаций, имеется большая подборка статей на строительную тематику.

Также на портале публикуются объявления о продаже или покупки земельных участков, готовых коттеджей.