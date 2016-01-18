Портал F1Life.ru

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Огромный портал посвященный тематике автогонок "Формула 1"
Работа над порталом с ноля, с 2009г. по 2010г.
Работала команда: программист, дизайнер, редакторы, администраторы.
Моя часть: программинг.
Опишу, вкратце, так как чтоб описать все - придется потратить пару дней.
Разработка:
- Собственный движок для сайта и CMS
- Собственная платформа Форума
- Собственная платформа Новостоного центра
- Собственная платформа Интернет-магазина
- Собственная платформа Галереи
- ЛК пользователей
Все компоненты портала имеют центральную систему управления, позволяя администратору управлять работой всего портала без особой технической подготовки.
Отдельно стоит рассмотреть компоненты:
Интернет-магазин:
- Различные группы товаров
- Генерация артикулов, в зависимости от типа товара, размеров и цвета - по требованию заказчика
- Различные типы оплаты
- Выбор способов доставки, автоматический пересчет цены
- Формирование бланков заказов, счетов, квитанций на стороне администратора
- Массовое редактирование товаров
- Система скидок и подарочных купонов
- Интеграция с Яндекс.Маркет, интеграционные решения с партнерами
Форум:
- Развитая система вложенности
- Рейтинги пользователей и форумов, выставление статусов и оценок
- Возможность индивидуального оформления отдельных форумов
- Богатый ассортимент прав у администратора/модератора
Пресс-центр:
- Интеграция с Яндекс.Новости
- Возможность комментирования новостей