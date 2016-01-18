Портал F1Life.ru

Добавлена
8 лет назад
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Огромный портал посвященный тематике автогонок "Формула 1"

Работа над порталом с ноля, с 2009г. по 2010г.

Работала команда: программист, дизайнер, редакторы, администраторы.

Моя часть: программинг.

Опишу, вкратце, так как чтоб описать все - придется потратить пару дней.

Разработка:

 - Собственный движок для сайта и CMS

 - Собственная платформа Форума

 - Собственная платформа Новостоного центра

 - Собственная платформа Интернет-магазина

 - Собственная платформа Галереи

 - ЛК пользователей

Все компоненты портала имеют центральную систему управления, позволяя администратору управлять работой всего портала без особой технической подготовки.

Отдельно стоит рассмотреть компоненты:

Интернет-магазин:

 - Различные группы товаров

 - Генерация артикулов, в зависимости от типа товара, размеров и цвета - по требованию заказчика

 - Различные типы оплаты

 - Выбор способов доставки, автоматический пересчет цены

 - Формирование бланков заказов, счетов, квитанций на стороне администратора

 - Массовое редактирование товаров

 - Система скидок и подарочных купонов

 - Интеграция с Яндекс.Маркет, интеграционные решения с партнерами

Форум:

 - Развитая система вложенности

 - Рейтинги пользователей и форумов, выставление статусов и оценок

 - Возможность индивидуального оформления отдельных форумов

 - Богатый ассортимент прав у администратора/модератора

 

Пресс-центр:

 - Интеграция с Яндекс.Новости

 - Возможность комментирования новостей