Портал F1Life.ru

Огромный портал посвященный тематике автогонок "Формула 1"

Работа над порталом с ноля, с 2009г. по 2010г.

Работала команда: программист, дизайнер, редакторы, администраторы.

Моя часть: программинг.

Опишу, вкратце, так как чтоб описать все - придется потратить пару дней.

Разработка:

- Собственный движок для сайта и CMS

- Собственная платформа Форума

- Собственная платформа Новостоного центра

- Собственная платформа Интернет-магазина

- Собственная платформа Галереи

- ЛК пользователей

Все компоненты портала имеют центральную систему управления, позволяя администратору управлять работой всего портала без особой технической подготовки.

Отдельно стоит рассмотреть компоненты:

Интернет-магазин:

- Различные группы товаров

- Генерация артикулов, в зависимости от типа товара, размеров и цвета - по требованию заказчика

- Различные типы оплаты

- Выбор способов доставки, автоматический пересчет цены

- Формирование бланков заказов, счетов, квитанций на стороне администратора

- Массовое редактирование товаров

- Система скидок и подарочных купонов

- Интеграция с Яндекс.Маркет, интеграционные решения с партнерами

Форум:

- Развитая система вложенности

- Рейтинги пользователей и форумов, выставление статусов и оценок

- Возможность индивидуального оформления отдельных форумов

- Богатый ассортимент прав у администратора/модератора

Пресс-центр:

- Интеграция с Яндекс.Новости

- Возможность комментирования новостей