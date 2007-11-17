Портал государственных закупок

http://www.protender.com.ua

Портал представляет собой площадку, на которой заказчики выставляют тендеры, победители которых выбирают на конкурсной основе. Контроль доступа к тендерам по предоплате, также есть поиск, результаты проведения торгов, размещение визиток.

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