Портал государственных закупок

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Портал представляет собой площадку, на которой заказчики выставляют тендеры, победители которых выбирают на конкурсной основе. Контроль доступа к тендерам по предоплате, также есть поиск, результаты проведения торгов, размещение визиток.
Использовал технологии HTML, PHP, MySQL, AJAX, Javascript