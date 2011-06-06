Портал музыкального конкурса Eurovoice
Сайты «под ключ»
Добавлена177 просмотров
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработал, создал, оттестировал и настроил все кроме дизайна и верстки.
В частности:
- видео-хостинг (для участников конкурса)
- аудио-хостинг (для участников конкурса)
- система облачного масштабирования (для Amazon EC2)
- остальной функционал