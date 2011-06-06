Портал музыкального конкурса Eurovoice

Сайты «под ключ»
Добавлена
13 лет назад
177 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://eurovoice.tv

Разработал, создал, оттестировал и настроил все кроме дизайна и верстки.

В частности:

- видео-хостинг (для участников конкурса)

- аудио-хостинг (для участников конкурса)

- система облачного масштабирования (для Amazon EC2)

- остальной функционал