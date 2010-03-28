Портал недвижимость Харькова

Добавлена
15 лет назад
926 просмотров
Портал недвижимость Харькова.jpg

http://kharkov.vnuk.info/

Объем работ по созданию сайта:

разработка дизайна и логотипа

верстка

интеграция с CMS

разработка программных модулей

Функциональные возможности:

100% AJAX

кабинет пользователя

каталог объявлений с фотогалереей

архив объявлений

расширенный поиск по видам недвижимости

платное размещение объявлений в рекламных блоках

прием оплаты он-лайн, платежные системы - Webmoney, LiqPay, RoboxChange

выписка счета для безналичного расчета

каталог предприятий

справочник типовых планировок квартир

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Система управления сайтом - cms.Aranea

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