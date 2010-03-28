Портал недвижимость Харькова

Объем работ по созданию сайта:
разработка дизайна и логотипа
верстка
интеграция с CMS
разработка программных модулей
Функциональные возможности:
100% AJAX
кабинет пользователя
каталог объявлений с фотогалереей
архив объявлений
расширенный поиск по видам недвижимости
платное размещение объявлений в рекламных блоках
прием оплаты он-лайн, платежные системы - Webmoney, LiqPay, RoboxChange
выписка счета для безналичного расчета
каталог предприятий
справочник типовых планировок квартир
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Система управления сайтом - cms.Aranea