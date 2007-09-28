Портал недвижимости Киева

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Ежедневно обновляемый портал о недвижимости в Киеве и Киевской области.
Сайт оснащен системой управления сайтом и также модулями:
- уникальная база данных недвижимости
- уникальная система поиска и редактирования информации в базе данных
- система приема sms платежей
- обратная связь