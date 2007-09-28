Портал недвижимости Киева

http://www.kiev-realty.net

Ежедневно обновляемый портал о недвижимости в Киеве и Киевской области.

Сайт оснащен системой управления сайтом и также модулями:

- уникальная база данных недвижимости

- уникальная система поиска и редактирования информации в базе данных

- система приема sms платежей

- обратная связь