Портал недвижимости Киева

Добавлена
16 лет назад
141 просмотр
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http://www.kiev-realty.net

Ежедневно обновляемый портал о недвижимости в Киеве и Киевской области.

Сайт оснащен системой управления сайтом и также модулями:

- уникальная база данных недвижимости

- уникальная система поиска и редактирования информации в базе данных

- система приема sms платежей

- обратная связь