Портал объявлений - МУМУ
Сайты «под ключ»
Добавлена131 просмотр
15 лет назад
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В Юа-нете много досок бесплатных объявлений, но у них есть 2 «болезни»: плохой и нерелевантный поиск, плохая рубрикация. Эти «болезни» делают доски объявлений – бесполезными для людей (хотя изначально делаются они для людей). Данный проект учитывает слабые все места предшествиников, что подтверждает высокая посещаемость ресурса.