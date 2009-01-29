Портал объявлений - МУМУ

http://mumu.com.ua

В Юа-нете много досок бесплатных объявлений, но у них есть 2 «болезни»: плохой и нерелевантный поиск, плохая рубрикация. Эти «болезни» делают доски объявлений – бесполезными для людей (хотя изначально делаются они для людей). Данный проект учитывает слабые все места предшествиников, что подтверждает высокая посещаемость ресурса.