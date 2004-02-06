Посадка вёрстки лендинга на CMS Word Press
Сайты «под ключ»
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Вёрстку не делал, скачал бесплатную, здесь только посадка на CMS. Header и Footer редактируются с помощью Theme Options панельки. Контент на странице редактируется в админке с помощью плагина Elementor. Для каждого блока сайта сделал отдельный виджет.
В итоге сайт полностью готов к использованию, редактируется абсолютно весь контент, кроме текста кнопок так как посчитал это не нужным, кнопки идут скорее как элемент дизайна, им можно задать ссылку.
Делал посадку 1 день, стоимость 70$.