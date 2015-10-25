Посадочная страница KingSkin

Создание лендинг страницы под ключ для CS GO рулетки KingSkin.

Дизайн выполнен во flat стиле с использованием элементов material design. Полностью валидный и юзабельный интерфейс, после конечных тестирований выполнять возложенную на себя задачу.

Сфера деятельности

- Розыгрыши, призы, игры посредством аккаунта Steam

Задача

- Создать поток потенциальных пользователей на игровом ресурсе

Решение

- Разработали посадочную страницу: kingskin.org

- Настроили контекстную в Яндекс. Директ и Google AdWords

- Запустили таргетинговую рекламу в «в контакте»

Конверсия

- Конверсия первичной версии посадочной страницы - 3%

- Конверсия после А/Б тестирования и изменений на странице выросла до 23%