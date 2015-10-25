Посадочная страница KingSkin

Создание лендинг страницы под ключ для CS GO рулетки KingSkin.
Дизайн выполнен во flat стиле с использованием элементов material design. Полностью валидный и юзабельный интерфейс, после конечных тестирований выполнять возложенную на себя задачу.
Сфера деятельности
- Розыгрыши, призы, игры посредством аккаунта Steam
Задача
- Создать поток потенциальных пользователей на игровом ресурсе
Решение
- Разработали посадочную страницу: kingskin.org
- Настроили контекстную в Яндекс. Директ и Google AdWords
- Запустили таргетинговую рекламу в «в контакте»
Конверсия
- Конверсия первичной версии посадочной страницы - 3%
- Конверсия после А/Б тестирования и изменений на странице выросла до 23%