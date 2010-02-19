Пожарная охрана Магнитогорска

http://www.2ofps.ru/

Официальный сайт пожарной охраны города Магнитогорска.

Что сделал я

1. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).

2. Вёрстка дизайна (предоставлен заказчиком).

3. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).

4. Сопровождение и поддержка (в течение полугода выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно. Позднее помог переехать на другой хостинг).

Особенности

1. Новостная лента.

2. Набор статей.

3. Выкладка сводки и статистики по происшествиям на сайт.

4. Фотогалерея.

5. Видеогалерея.

6. Привязка видео к новостям.

7. Раздел "Вопрос-ответ".

8. Сделан на cms Drupal.