Пожарная охрана Магнитогорска
Сайты «под ключ»
Добавлена248 просмотров
14 лет назад
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Официальный сайт пожарной охраны города Магнитогорска.
Что сделал я
1. Программирование (установка cms, настройка, подгонка под клиента, программирование).
2. Вёрстка дизайна (предоставлен заказчиком).
3. Обучение и консультации (научил клиента работать с сайтом).
4. Сопровождение и поддержка (в течение полугода выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно. Позднее помог переехать на другой хостинг).
Особенности
1. Новостная лента.
2. Набор статей.
3. Выкладка сводки и статистики по происшествиям на сайт.
4. Фотогалерея.
5. Видеогалерея.
6. Привязка видео к новостям.
7. Раздел "Вопрос-ответ".
8. Сделан на cms Drupal.