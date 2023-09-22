Приложение по поиску погоды (WeatherApp with JS for desktop)

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Добавлена
3 месяца назад
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Полноценное приложение по поиску погоды в любой точке мира.

Использований стек технологий: HTML, CSS, JS.

Ссылка на сайт:
https://precious-tartufo-1e029d.netlify.app/