Prima-Shop - интернет магазин на OpenCart

Интернет магазин на OpenCart. Адаптирован под мобильные устройства. Авторское меню и большинство функционала, без использования сторонних модулей. Поля для редактирования некоторых переменных, вынесены прямо в админку. Нет надобности правки исходного кода сайта. Максимум удобства для руководителя магазина.