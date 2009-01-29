http://www.princessworld.com.ua

Туристическая компания «Princess World» представляет luxury сервис своим клиентам и сайт должен отвечать этому уровню. Дизайн рисовался долго, было предложено много концепций пока не пришли к золотой середине. В результате получился очень красивый сайт с большой коллекцией экслюзивных фотографий с разных уголков планеты.