Princess World
Сайты «под ключ»
Добавлена118 просмотров
15 лет назад
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http://www.princessworld.com.ua
Туристическая компания «Princess World» представляет luxury сервис своим клиентам и сайт должен отвечать этому уровню. Дизайн рисовался долго, было предложено много концепций пока не пришли к золотой середине. В результате получился очень красивый сайт с большой коллекцией экслюзивных фотографий с разных уголков планеты.