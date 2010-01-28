http://www.print-city.ru

Для крупного поставщика принтерных решений требовалось создание сайта - эффективного инструмента продаж.

Проектированию четкой и прозрачной системы навигации мы уделили особенное внимание. Важно было создать посетителям максимально удобные условия для принятия решения о покупке. Мы проделали сложную работу по систематизации внушительного объема информации, сумели структурировать ее по категориям, производителям всех видов товара — от принтеров до комплектующих и расходных материалов.

Следуя из рубрики в рубрику посетитель может составить максимально полное представление о товаре. А подсказки и возможности сортировки помогут ему сделать правильный выбор. Кроме того, на сайте предусмотрена возможность сравнения похожих товарных позиций. Пройдя этот путь буквально в несколько кликов посетителю только и остается, что осознать себя покупателем и оформить заказ.