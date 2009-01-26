Про-Спорт: производство спортивного оборудования.

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
124 просмотра
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http://www.prosport-t.ru/

Сайт с индивидуальным дизайном, на основе пакета визитка (AMIRO.CMS). Выполнен полный комплекс работ: от разработки дизайна, верстки и интеграции в CMS до наполнения и регистрации