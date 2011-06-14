Про волшебное | В гостях у феи Ингрид
Сайты «под ключ»
Добавлена232 просмотра
13 лет назад
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Сайт, предназначенный в первую очередь для детей. Множество сказок, "уроков волшебства", развивающих и образовательных статей-сказок. Статьи для родителей.
Сайт реализован на CMF Drupal с использованием одного из стандартных шаблонов оформления с небольшой модификацией.
Находится на стадии доработки.