Про волшебное | В гостях у феи Ингрид

http://u-fei.ru

Сайт, предназначенный в первую очередь для детей. Множество сказок, "уроков волшебства", развивающих и образовательных статей-сказок. Статьи для родителей.

Сайт реализован на CMF Drupal с использованием одного из стандартных шаблонов оформления с небольшой модификацией.

Находится на стадии доработки.