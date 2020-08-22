Продающий лендинг для продажи товара Apple

Задача

- Сделать лендинг для бизнеса

- Лендинг до 10 блоков в котором

показано главное о товаре

- Сделать сайт который будет понятен

для всех

- Сделать воронку привлечения клиента до

кнопки купить

- Был разработан уникальный дизайн в стиле максимального минимализма по требованию заказчика

- Основные посетители подростки от 13 лет

- Конверсия увеличилась на 150%

В итоге сайт выполнен без меню и подвала.

Лендинг который просто ведет по полосе потенциального клиента к покупке. Выполнен по жесткому ТЗ от заказчика, от которого никак нельзя было уходить

Мой сайт lumoore.agency

ботан уникальный дизайн в стиле максимального минимализма по требованию заказчика

- Основные посетители подростки от 13 лет

- Конверсия увеличилась на 150%