Продающий лендинг для продажи товара Apple

Задача
- Сделать лендинг для бизнеса
- Лендинг до 10 блоков в котором
показано главное о товаре
- Сделать сайт который будет понятен
для всех
- Сделать воронку привлечения клиента до
кнопки купить
- Был разработан уникальный дизайн в стиле максимального минимализма по требованию заказчика
- Основные посетители подростки от 13 лет
- Конверсия увеличилась на 150%
В итоге сайт выполнен без меню и подвала.
Лендинг который просто ведет по полосе потенциального клиента к покупке. Выполнен по жесткому ТЗ от заказчика, от которого никак нельзя было уходить
Мой сайт lumoore.agencyботан уникальный дизайн в стиле максимального минимализма по требованию заказчика
- Основные посетители подростки от 13 лет
- Конверсия увеличилась на 150%