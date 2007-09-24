Продажа продуктов питания - ВизитАгро

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Компания ООО «ВизитАгро» была основана в 2001 году.

Основной деятельностью Компании является комплексная поставка продуктов питания в лечебно-оздоровительные и детские учреждения, санатории, пансионаты,спортивные лагеря, столовые различных организаций.

За шесть лет на рынке поставок продуктов питания Компания приобрела очень ценный и необходимый опыт работы с госструктурами, муниципальными, школьными и дошкольными учреждениями. Мы не только принимаем участие в открытых конкурсах и тендерах, но и выигрываем большинство из них.

Вся поставляемая нами продукция сертифицирована и подтверждена удостоверениями качества. Наши склады, холодильные камеры, транспорт одобрены и разрешены для эксплуатации ветеринарной службой и СЭС.

Весь наш коллектив, а это отделы: продаж, приёма заказов, закупки, транспортный отдел, складские службы, работает для удовлетворения всех нужд и потребностей наших клиентов.

Наша Компания осуществляет

доставку продуктов питания:

хлебобулочные изделия, продукты и деликатесы из мяса и птицы, молочная продукция, масложировая группа товаров, крупы, сахар, соль, кондитерские изделия, рыба и морепродукты, специи и приправы, сыры, яйца, соки и вода, овощи и фрукты, а также другие виды продуктов питания. Кроме этого, наша Компания располагает широким ассортиментом бытовой химии.

Мы осуществляем доставку товара по Москве и Московской области в течении 24 часов с момента размещения заказа. С каждым клиентом наши менеджеры работают индивидуально.

Мы работаем:

Компания ВизитАгро являемся официальными дистрибьютором ОАО "ВимьБильДан" ,Ивановского масложирового комбината, Псковского Мясоперерабатывающего завода.