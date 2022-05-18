Професійний фотограф Олександр Феєр

Сайт для мого товариша, професійного фотографа, який бажав розробити сайт під свої послуги.

Задачі поставлені замовником:

Розробка лендінгу. Авторський дизайн, який якісно відрізнить сайт від сірої маси мільйонів сайтів та дотримання загального стилю. Зручна панель адміністрування сайту, яка дозволить навіть недосвідченому інтернет-користувачеві редагувати всі інформаційні розділи сайту. Базова SEO-оптимізація сайту, яка дозволить знайти сайт в пошукових системах та збільшення кількості відвідувачів та продаж саме через сайт на який запускається контекстна та таргетована реклама.

Гарантійне обслуговування веб-сайту.

Функціонал який ми виконали:

Зручний функціонал сайту, який розрахований на різні вікові категорії відвідувачів. На сайті містяться декілька форм зворотного зв'язку, де відвідувачі можуть залишити свої контактні дані. Посилання на профілі соціальних мереж, а також фотогалерея, де відвідувачі можуть ознайомитись з проєктом.

Хто працював над проектом: Дизайнер, верстальник, копірайтер, контент-мейкер, маркетологи.

https://www.feyerphoto.com