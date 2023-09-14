Profitio.online - сервіс онлайн просування та заробітку
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Український сервіс по типу "Букса".
Виконавцям, для заробітку
Серфінг
Переглядайте сайти в серфінгу та отримуйте ₴ на свій баланс за перегляд.
Завдання
Виконуйте різні завдання,фільтруйте по категоріям та отримуйте ₴ на свій баланс за виконання.
Рефералам
Запрошуй своїх друзів та знайомих на сайт по своєму посиланню. За реєстрацію реферала отримуйте 0.05 ₴ на свій баланс!
Бонус
Отримуйте кожні 24 годин від 0.01 ₴ - 0.05 ₴ на свій баланс! Коли бонус доступний він з`явиться у вас вгорі на головній сторінці!
Онлайн гра Посіпаки
Купляй посіпаку,збирай врожай,продавай і отримуй гроші на баланс!
Перегляд відео YouTube
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Найближчі оновлення
Ми не стоїмо на місці, а значить в майбутньому Вас чекають круті та досить цікаві оновлення! Обіцяємо-буде дуже цікаво!
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Серфінг
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Завдання
Створюй свої завдання,добавляй їх в категорії та отримуй саме те чого ти хотів!
Перегляд відео YouTube
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