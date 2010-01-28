Progress
Сайты «под ключ»
Добавлена113 просмотров
14 лет назад
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Сайт страховой компании должен создавать ощущение стабильности и спокойствия. С первых же секунд сдержанно элегантный дизайн, выполненный в сочетании синего и зеленого, вызывает нужную реакцию и вовлекает аудиторию в цели сайта. Дизайн в гармоничном комплексе с содержанием демонстрирует открытую, прозрачную компанию, которой можно доверить свои личные и имущественные интересы.