Производственно-строительная компания Юком

WordPress. Разработка нового дизайна, верстка, и полная сборка на движок WordPress сайта для производственно-строительной компании ЮКОМ. Произведено исправление всех ошибок и багов оставленных прошлыми разработчиками. Проведение рефакторинга кода на всех страницах, и оптимизация менеджмента плагинов. Организация взаимодействия макетов и блоков сайта на уровне конструктора. Для этого были использованы возможности плагина Advanced Custom Fields. Отдельно была проведена оптимизация сайта, под стандарты Google. Повышение производительности, после итоговой сборки, составило >70%. Всего этого удалось достигнуть благодаря использованию современных подходов оптимизации веб-сайтов.