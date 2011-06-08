Производство металлоизделий и металлоконструкций.

http://mmetalloprom.ru/

Компания Металлопром, занимается производством металлоизделий и металлоконструкций по чертежам заказчика. Предоставляем услуги по металлообработке: токарные, фрезерные, сварочные сверлильные, штамповочные работы, рубка листового металлопроката, резка на ленточнопильной пиле.