Производство металлоизделий и металлоконструкций.

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Добавлена
13 лет назад
157 просмотров
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http://mmetalloprom.ru/

Компания Металлопром, занимается производством металлоизделий и металлоконструкций по чертежам заказчика. Предоставляем услуги по металлообработке: токарные, фрезерные, сварочные сверлильные, штамповочные работы, рубка листового металлопроката, резка на ленточнопильной пиле.