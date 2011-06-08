Производство металлоизделий и металлоконструкций.
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Добавлена157 просмотров
13 лет назад
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Компания Металлопром, занимается производством металлоизделий и металлоконструкций по чертежам заказчика. Предоставляем услуги по металлообработке: токарные, фрезерные, сварочные сверлильные, штамповочные работы, рубка листового металлопроката, резка на ленточнопильной пиле.